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В России предложили отменить накопительную часть пенсии. Инициативу выдвинули в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Организация направила письмо председателю кабмина РФ Михаилу Мишустину. В нем говорится, что федерация поддерживает исключение накопительного компонента из обязательного пенсионного страхования.

"Этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям", – пояснили в ФНПР.

В тексте письма, размещенного на сайте организации, подчеркивается, что наличие накопительной части пенсии в системе предполагает руководство едиными нормами, а не отдельными подходами. В ФНПР также предложили прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты.

"Федерация независимых профсоюзов России предлагает <...> решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования", – добавляется в письме.

Сейчас в стране действует накопительная пенсия. Она формируется у работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже, за счет уплаты работодателями страховых взносов. Кроме того, накопительная пенсия имеется у мужчин 1953–1966 и женщин 1957–1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели также платили страховые взносы.

При этом накопительная пенсия доступна участникам программы государственного софинансирования пенсий, а также гражданам, направившим материнский капитал на формирование пенсионных накоплений.

Как пояснили в Пенсионном фонде России, повышение пенсионного возраста не отразилось на накопительной пенсии. Так, накопительная пенсия и другие виды выплат пенсионных накоплений с 1 января 2019 года были установлены в прежнем режиме: женщинам в 55, мужчинам – в 60 лет.

Кроме того, правом на досрочную выплату пенсии обладают работники вредных и опасных условий труда, морского флота и гражданской авиации, спасатели и пожарные, водители городского транспорта, служащие учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, ряд госслужащих, педагоги и медработники, а также ряд творческих работников. Для них заморозка накопительной части пенсии была запущена с 2014 года.

Ранее в ПФР рассказали о повышении накопительной пенсии. Сообщалось, что выплаты будут повышены в 2020 году на 9,13%.