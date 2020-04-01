Фото: Москва 24/Александр Авилов

"Почта России" доставит все пенсии и пособия на дом из-за коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки "Почта России" делает все, чтобы россияне могли оставаться дома. В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом", – говорится в сообщении.

В компании пояснили, что в настоящий момент только порядка 8% горожан лично приходят за выплатами в отделения связи. В апреле почтальоны доставят все пенсии и пособия в установленный день выплат.

Для доставки товаров первой необходимости из ассортимента почтовых отделений горожане могут позвонить по телефону контактного центра 8-800-1-000-000. По этому же номеру жители регионов могут оставить заявку на оплату услуг ЖКХ, связи у почтальонов.

С 21 марта "Почта России" приостанавила сообщение с 15 странами, которые временно прекратили обработку международной почты из-за коронавируса. Компания отмечала, что намерена восстановить прием отправлений после снятия там ограничений.

Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших.

