Фото: Москва 24/Александр Авилов
"Почта России" доставит все пенсии и пособия на дом из-за коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
"В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки "Почта России" делает все, чтобы россияне могли оставаться дома. В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом", – говорится в сообщении.
В компании пояснили, что в настоящий момент только порядка 8% горожан лично приходят за выплатами в отделения связи. В апреле почтальоны доставят все пенсии и пособия в установленный день выплат.
Для доставки товаров первой необходимости из ассортимента почтовых отделений горожане могут позвонить по телефону контактного центра 8-800-1-000-000. По этому же номеру жители регионов могут оставить заявку на оплату услуг ЖКХ, связи у почтальонов.
С 21 марта "Почта России" приостанавила сообщение с 15 странами, которые временно прекратили обработку международной почты из-за коронавируса. Компания отмечала, что намерена восстановить прием отправлений после снятия там ограничений.
Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших.
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