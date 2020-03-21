"Почта России" приостановила сообщение с 15 странами

"Почта России" приостанавливает сообщение с 15 странами

"Почта России" приостанавливает сообщение с 15 странами, которые временно прекратили обработку международной почты из-за коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ограничения распространяются на Монголию, Кувейт, Ливию, Перу, Молдавию, Шри-Ланку, Тунис, Каймановы Острова, Французскую Полинезию, Ливан, Филиппины, Мальдивы, Остров Пасхи (Чили), Мьянму, Эквадор. Эти государства временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту.

"Почта России" возобновит прием отправлений после снятия там ограничений. В пресс-службе напомнили, что сейчас в мире нет ни одного подтвержденного случая заражения через пересылаемые предметы. ВОЗ также исключает возможность передачи вируса через почтовые отправления, добавили там.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано более 210 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв превышает 9 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.

В России за сутки число случаев заражения коронавирусом выросло с 253 до 306. Они посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели. В Москве – 137 пациентов с заболеванием.