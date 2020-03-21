Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21 марта, 22:08

"Почта России" приостановила сообщение с 15 странами

общество

"Почта России" приостанавливает сообщение с 15 странами

"Почта России" приостанавливает сообщение с 15 странами, которые временно прекратили обработку международной почты из-за коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ограничения распространяются на Монголию, Кувейт, Ливию, Перу, Молдавию, Шри-Ланку, Тунис, Каймановы Острова, Французскую Полинезию, Ливан, Филиппины, Мальдивы, Остров Пасхи (Чили), Мьянму, Эквадор. Эти государства временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту.

"Почта России" возобновит прием отправлений после снятия там ограничений. В пресс-службе напомнили, что сейчас в мире нет ни одного подтвержденного случая заражения через пересылаемые предметы. ВОЗ также исключает возможность передачи вируса через почтовые отправления, добавили там.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано более 210 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв превышает 9 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.

В России за сутки число случаев заражения коронавирусом выросло с 253 до 306. Они посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели. В Москве – 137 пациентов с заболеванием.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика