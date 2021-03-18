В Госдуме предложили расширить список работников, которым положена досрочная пенсия

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В Госдуму внесли законопроект о досрочном выходе на пенсию работников региональных противопожарных служб. Об этом рассказал глава комитета нижней палаты парламента по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram.
Известно, что авторами законопроекта выступили депутат Нилов и сенатор Сергей Леонов. Они предложили внести изменения в закон "О страховых пенсиях". По задумке авторов проекта, право на досрочное назначение страховой пенсии в возрасте 50 лет должны получить граждане, проработавшие не менее 25 лет на должностях государственной противопожарной службы в субъектах РФ.
"На сегодняшний день работники противопожарных служб, работающих в субъектах Российской Федерации <...> поставлены в неравные положения по сравнению с работниками федеральной противопожарной службы, по социальным гарантиям и праву выхода на пенсию", – утверждается в пояснительной записке к проекту.
В данный момент право на досрочное назначение пенсии есть лишь у работников противопожарной службы федерального органа исполнительной власти в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера.
"Предлагается внести <...> изменения, которые позволят работникам всех противопожарных служб выходить на пенсию досрочно", – заключают авторы проекта.
Ранее право досрочного выхода на пенсию получили учителя, врачи, летчики и пожарные. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.
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