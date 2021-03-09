Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Учителя, врачи, летчики и пожарные смогут досрочно выйти на пенсию. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.
Теперь в стаж работы будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования. Новый порядок затронет все категории работников, имеющих право на досрочную пенсию по старости. Одновременно инициатива станет актуальна для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации.
На время учебы работодатель обязан сохранить сотруднику рабочее место и зарплату, а также выплачивать за них взносы на обязательное пенсионное страхование.
Право на досрочную пенсию зависит от возраста, пенсионных коэффициентов, стажа, профессии и даже от количества детей. В законе названы более 30 категорий россиян, которые имеют на нее право. В этом списке указаны также водители пассажирских автобусов, мастера на заготовках леса, сотрудники, занятые в тяжелых работах текстильной промышленности.
Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января были проиндексированы на 6,3%, в среднем они увеличились на 1 039 рублей. Размер индексаций в 2021 году составил 6,3%. В 2022 году этот показатель остановится на отметке в 5,9%, в 2023 году – 5,6%. Таким образом, средний размер пенсии может составить до 18 357 рублей в 2022 году и до 19 283 рублей – в 2023 году.
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