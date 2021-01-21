Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января выросли в среднем на 1 039 рублей

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Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января были проиндексированы на 6,3%, в среднем они увеличились на 1039 рублей, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин. Об этом сообщает ТАСС.

"Индексация пенсий неработающим пенсионерам составила 6,3% с 1 января 2021 года при уровне инфляции 4,9% за прошлый год. Эта индексация затронула 32 миллиона неработающих пенсионеров. Средняя прибавка, среднее увеличение пенсии составило 1 039 рублей – это продолжение той истории по увеличению пенсии в среднем не менее чем на 1 000 рублей", – рассказал Топилин.

Ранее Минтруд подготовил проект постановления о повышении c 1 февраля пособий, выплат и компенсаций для некоторых категорий россиян.

Индексация может коснуться граждан Героев России и Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, ветеранов, граждан, подвергшихся воздействию радиации, инвалидов, а также имеющих детей и некоторых других льготников.