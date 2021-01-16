Эксперт рассказал, чья пенсия окажется больше 30 тысяч рублей в 2021 году

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Руководитель Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис рассказал, кто сможет получать пенсию больше 30 тысяч рублей в 2021 году. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Некоторые категории граждан, которые в 2019 году получали пенсию в размере 25 тысяч рублей, в этом году смогут получать больше 30 тысяч рублей. Это стало следствием индексации пенсионных выплат. При этом, как отмечает эксперт, таких пенсионеров в России не много.

"На возможность получения страховых пенсий на таком высоком уровне влияет целый ряд факторов, недоступных для большинства россиян. Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составляет 17,5 тысяч рублей", – отметил специалист.

Он подчеркнул, что размер страховой пенсии по старости зависит от числа заработанных за всю жизнь средств – индивидуальных пенсионных коэффициентов. Также учитывается и фиксированная выплата, установленная для всех.

"Чем больше "белая" зарплата, которую получал человек, и чем дольше он работал официально, тем больше пенсионных коэффициентов он заработал, и тем выше его возможная пенсия", – добавил Биезбардис.

Кроме того, отсрочка выхода на пенсию также увеличивает размер страховой пенсии. Прибавка в размере 40 процентов обеспечена в случае выхода на пенсию на 5 лет позже, а в два раза – на 10 лет.

Кроме того, социальная деятельность также увеличивает коэффициенты, отмечает специалист. За уход за 80-летним человеком, инвалидом I группы или ребенком-инвалидом предусмотрено начисление 1,8 коэффициента.

Ранее Минтруд подготовил проект постановления о повышении c 1 февраля пособий, выплат и компенсаций для некоторых категорий россиян.

Индексация может коснуться граждан Героев России и Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, ветеранов, граждан, подвергшихся воздействию радиации, инвалидов, а также имеющих детей и некоторых других льготников.

