Пенсии в 2021 году проиндексировали выше уровня инфляции в РФ – Котяков

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Глава министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что пенсии в этом году были проиндексированы выше уровня инфляции. По его словам, повышение затронуло 32 миллиона человек, сообщает РИА Новости.

Как отметил глава Минтруда, в 2021 индексация составила 6,3%. "Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1 039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль", – заявил Котяков в ходе совещания у российского президента.

Еще министр добавил, что на повышение пенсий россиян планируется направить 374 миллиарда рублей. Глава Минтруда сказал, что некоторые пенсионеры уже получили проиндексированные пенсии в 2020 году.

Ранее стало известно, что россияне будут получать уведомления о будущих пенсиях. Предполагается, что уведомления помогут предпринять меры для повышения пенсии, если ее размер покажется недостаточным.