Некоторым категориям россиян могут повысить социальные выплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минтруд подготовил проект постановления о повышении c 1 февраля пособий, выплат и компенсаций для некоторых категорий россиян, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.​

В пояснительной записке говорится, что коэффициент индексации выплат планируется установить в размере 1,049.

"Проектом постановления предлагается установить коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных перечнем, в размере 1,049 с 1 февраля 2021 года. Коэффициент индексации определен исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен, равного 104,9 процента", – говорится в тексте.

Там отмечается, что такая индексация может коснуться граждан Героев России и Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, ветеранов, граждан, подвергшихся воздействию радиации, инвалидов, а также имеющих детей и некоторых других льготников.

Ранее глава министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что пенсии в этом году были проиндексированы выше уровня инфляции. По его словам, повышение затронуло 32 миллиона человек. Как отметил глава Минтруда, в 2021-м индексация составила 6,3%.