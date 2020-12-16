Москва увеличит все социальные выплаты в 2021 году

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С 1 января пенсии москвичей с городскими доплатами составят более 20 тысяч рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе выступления с ежегодным отчетом в Мосгордуме.

"С 1 января минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц. Будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению", – сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что за 10 лет на региональные доплаты к пенсиям из бюджета столицы было выделено 1,123 триллиона рублей. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что расходы выросли с 91,4 миллиарда рублей в 2010 году до 148,1 в 2019 году.

В столичном департаменте труда и социальной защиты населения заявляли, что в 2021 году Москва гарантирует дополнительный доход пенсионерам. Отмечалось, что в следующем году на это будет направлено 164,8 миллиарда рублей. Данный показатель превысит прошлогодний на 4,7%. Также уточнялось, что величина городского социального стандарта будет повышена на 3,7%.

