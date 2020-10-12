Более 4,3 млрд выделят на доплаты неработающим пенсионерам в Москве в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала парламенту столицы принять законопроект о величине прожиточного минимума для пенсионеров города. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Средства на выплату региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам в Москве на 2021 год предусмотрены проектом закона Москвы о бюджете Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов <…> в размере 158,5 миллиарда рублей", – указали в приложении к документу.

Прожиточный минимум для неработающих пенсионеров должен быть установлен на отметке в 12 809 рублей в 2021 году, считают депутаты. В 2020 году эта сумма составляла 12 578 рублей.

В комиссии Мосгордумы отметили, что для реализации закона о величине прожиточного минимума потребуется потратить около 4 миллиардов 393,1 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что фракция партии "Единая Россия" в Госдуме подготовила предложения, которые касаются индексации пенсий работающим пенсионерам. Она была остановлена 1 января 2016 года.

