Более 4,3 млрд выделят на доплаты неработающим пенсионерам в Москве в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала парламенту столицы принять законопроект о величине прожиточного минимума для пенсионеров города. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Средства на выплату региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам в Москве на 2021 год предусмотрены проектом закона Москвы о бюджете Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов <…> в размере 158,5 миллиарда рублей", – указали в приложении к документу.
Прожиточный минимум для неработающих пенсионеров должен быть установлен на отметке в 12 809 рублей в 2021 году, считают депутаты. В 2020 году эта сумма составляла 12 578 рублей.
В комиссии Мосгордумы отметили, что для реализации закона о величине прожиточного минимума потребуется потратить около 4 миллиардов 393,1 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что фракция партии "Единая Россия" в Госдуме подготовила предложения, которые касаются индексации пенсий работающим пенсионерам. Она была остановлена 1 января 2016 года.
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