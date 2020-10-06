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Экономика

16:05

МРОТ будет расти быстрее прожиточного минимума с 2021 года – глава Минтруда

экономика

Фото: depositphotos/valphoto

Минимальный размер оплаты труда со следующего года станет расти быстрее прожиточного минимума. Про новую методику расчета выплат рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, сообщает ТАСС.

"У нас достаточно шла полемика относительно того уровня, на котором необходимо устанавливать прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. И хочу сказать, что у нас впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны", – заявил глава Минтруда РФ.

По словам Котякова, МРОТ будет немного выше прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения. "В 2021 году это порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 рублей", – сказал министр во время расширенного заседания комитета СФ по соцполитике.

Он обратил внимание, что данная методика является одним из инструментов по борьбе с бедностью. Известно, что власти одобрили законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума со следующего года.

Ранее российские профсоюзы предложили снизить налоги для бедных. При этом часть финансирования на данный проект могут обеспечить средства от налоговых изменений.

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