МРОТ будет расти быстрее прожиточного минимума с 2021 года – глава Минтруда

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Минимальный размер оплаты труда со следующего года станет расти быстрее прожиточного минимума. Про новую методику расчета выплат рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, сообщает ТАСС.
"У нас достаточно шла полемика относительно того уровня, на котором необходимо устанавливать прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. И хочу сказать, что у нас впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны", – заявил глава Минтруда РФ.
По словам Котякова, МРОТ будет немного выше прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения. "В 2021 году это порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 рублей", – сказал министр во время расширенного заседания комитета СФ по соцполитике.
Он обратил внимание, что данная методика является одним из инструментов по борьбе с бедностью. Известно, что власти одобрили законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума со следующего года.
Ранее российские профсоюзы предложили снизить налоги для бедных. При этом часть финансирования на данный проект могут обеспечить средства от налоговых изменений.
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