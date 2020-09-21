Реальный размер назначенных пенсий в России вырос в 2019 году

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Реальный размер назначенных пенсий в РФ за 2019 год вырос на 1,5% по сравнению с 2018 годом. Как сообщает ТАСС, средний размер страховой пенсии составил 14 608 рублей.
"Реальный размер назначенных пенсий к предыдущему году вырос в 2019 году до 101,5% (в 2018 году – 100,8%)", – указано в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).
Размер страховой пенсии за 2019 год вырос на 879 рублей. Что касается среднего размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров, то здесь рост составил 1 088 рублей и достиг, таким образом, 15 496 рублей.
Изменилось и соотношение между средним размером назначенных страховых пенсий по старости к прожиточному минимуму пенсионера. В 2019 году этот показатель немного снизился, до 157,3% против 157,7% за 2018 год.
В Счетной палате также отметили рост доходов ПФР. За минувший год они увеличились на 511 миллиардов рублей, что составляет 8% от ВВП Российской Федерации. Бюджет организации был исполнен с профицитом в 153 миллиарда рублей.
Помимо этого, в заключении указали, что Пенсионный фонд выполнил все обязательства по выплате и индексации пенсий и пособий в 2019 году. В Счетной палате напомнили, что с 1 января 2019 года страховые пенсии неработающим пенсионерам были увеличены на 7,05%.
Ранее в сентябре министерство труда РФ объявило, что в 2021 году среднегодовой размер пенсии по старости вырастет на 6,3%. Таким образом, выплата составит 17 443 рубля. Индексация коснется и социальных пенсий, но на уровне 2,6%.
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