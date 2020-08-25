В Счетной палате выявили нарушения пенсионных прав россиян

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
В 2017-2019 годах оплаты к пенсиям не осуществлялись более чем в 53 процентах случаев. Об этом говорится в отчете Счетной палаты о результатах контрольного мероприятия "Проверка деятельности ПФР", который приводит ТАСС.
Отмечается, что после аудита пенсионерам было доплачено 2,2 миллиона рублей. В документе отмечается, что основной проблемой учета является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам.
Если на момент обращения за назначением пенсии у гражданина было два и более счета, пенсия могла назначаться на основании данных о страховых взносах только одного счета. Тем самым размер пенсии уменьшался.
В дальнейшем при объединении счетов размеры пенсий корректировались с момента слияния данных. При этом доплаты со дня назначения пенсий, как правило, не осуществлялись.
Аудиторы выборочно проверили 45 пенсионных дел, в отношении которых проводилось объединение счетов. Всего же за три года ПФР объединил счета у 89,8 тысячи пенсионеров.
В Счетной палате указали, что Минтруд совместно с ПФР должен проверить назначенные и пересчитанные пенсии и доплатить гражданам недополученные деньги.
Ранее стало известно, что с 1 августа начнется корректировка пенсий работающих пенсионеров. В Пенсионном фонде России напомнили, что размер максимальной прибавки составит 279 рублей.
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