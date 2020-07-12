В ПФР напомнили о перерасчете выплат работающим пенсионерам

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Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

В ведомстве напомнили, что ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В текущем году стоимость балла составляет 93 рубля. Таким образом, размер максимальной прибавки составит 279 рублей.

Перерасчет в том числе коснется получателей накопительной пенсии. Их размер выплат увеличится на 9,13%. Прибавку получат и участники программы софинансирования пенсионных накоплений (7,99%).

До этого Минтруд РФ опубликовал доклад, посвященный социально-экономическому положению пожилых людей в 2019 году. При рассмотрении пенсионных окладов в федеральных округах наиболее высокие пенсии зафиксировали в Дальневосточном федеральном округе (17 472,86 рубля). На втором месте по окладам для пожилых людей расположился Северо-Западный федеральный округ (17 378,02 рубля).

Меньше всего получают в городе Байконур (13 494,43 рубля). Кроме того, наименее высокими пенсиями отметились Южный (14 390,04 рубля) и Северо-Кавказский (13 545,01 рубля) федеральные округа. Самый маленький размер пенсии наблюдается в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Калмыкии.

Ранее стало известно, что средний размер пенсионных выплат в России в 2021 году может увеличиться до 17 432 рублей. Размер индексаций в 2021 году составит 6,3%. В 2022 году этот показатель остановится на отметке в 5,9%, в 2023 году – 5,6%. Таким образом, средний размер пенсии может составить до 18 357 рублей в 2022 году и до 19 283 рублей – в 2023 году.

