Стали известны регионы с самыми большими пенсиями

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Минтруд РФ опубликовал доклад, посвященный социально-экономическому положению пожилых людей в 2019 году. Материал размещен на официальном сайте ведомства.

В нем отмечается, что при рассмотрении пенсионных окладов в федеральных округах наиболее высокие пенсии зафиксировали в Дальневосточном федеральном округе (17 472,86 рубля). На втором месте по окладам для пожилых людей расположился Северо-Западный федеральный округ (17 378,02 рубля).

Меньше всего получают в городе Байконур (13 494,43 рубля). Кроме того, наименее высокими пенсиями отметились Южный (14 390,04 рубля) и Северо-Кавказский (13 545,01 рубля) федеральные округа.

Что касается статистики по регионам, то наиболее высокий уровень пенсий обнаружен в Чукотском автономном округе (28 219,13 рубля). Второе место по выплатам для пенсионеров занял Ненецкий автономный округ (25 215,03 рубля). Далее идут Камчатский край (24 409,59 рубля) и Магаданская область (24 304,94 рубля).

Самый маленький размер пенсии наблюдается в Дагестане (12 411,37 рубля), Кабардино-Балкарии (12 473,37 рубля) и Калмыкии (13 350,12 рубля). В докладе сообщается, что ни в одном из регионов не зафиксированы пенсионные выплаты ниже прожиточного минимума.

По данным Пенсионного фонда России от 1 января 2020 года, средний размер окладов для пожилых людей составил 15 697,46 рубля.

Ранее стало известно, что средний размер пенсионных выплат в России в 2021 году может увеличиться до 17 432 рублей. Размер индексаций в 2021 году составит 6,3%. В 2022 году этот показатель остановится на отметке в 5,9%, в 2023 году – 5,6%. Таким образом, согласно документу, средний размер пенсии может составить до 18 357 рублей в 2022 году и до 19 283 рублей – в 2023 году.