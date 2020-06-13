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Общество

13 июня, 22:11

В РФ с 1 июля проиндексируют выплаты некоторым пенсионерам

общество финансы

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

С 1 июля пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, станут индексировать выплаты. Данный закон был принят Госдумой в марте, передает РИА Новости.

Законопроект был инициирован спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, лидером фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым и первым заместителем председателя фракции Андреем Исаевым.

Отмечается, что до этого по законодательству данная категория пенсионеров получала вознаграждение в размере порядка трех-четырех тысяч рублей. В результате граждане были включены в категорию работающих пенсионеров. В связи с чем индексация их пенсий не производилась.

По сведениям Пенсионного фонда, расходы на возобновление индексации выплат до конца года составят 720 миллионов рублей.

Ранее говорилось, что в Совфеде поддержали идею о досрочной пенсии для матерей-героинь. Звание "Мать-героиня" присваивается женщине при рождении десяти детей и более.

Кроме того, в ПФР предупреждали о мошенничестве с "перерасчетом пенсий". В управлении напомнили, что мошенники часто представляются сотрудниками ПФР и говорят о денежной выплате при предоставлении номера счета.

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