В Совфеде поддержали идею о досрочной пенсии для матерей-героинь

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Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев в ходе беседы с Москвой 24 поддержал инициативу депутата Госдумы позволить женщинам со статусом "Мать-героиня" раньше выходить на пенсию. Он считает данное предложение правильным и обоснованным.



Александр Варфоломеев зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Это действительно те люди, которые заслуживают этого. Тут больше не надо ничего другого придумывать. Если женщина воспитала десять детей, ей положены максимальные льготы. И не только в пенсионном обеспечении, но и во всех других сферах.

Варфоломеев подчеркнул, что стоит обратить внимание не только на матерей со статусом "Мать-героиня", но и на всех многодетных.

"Матери других многодетных семей тоже должны получать внимание – и моральное, и материальное – со стороны государства. Сейчас, по нынешним временам, воспитать двух, трех, четырех и пятерых детей – это же реальный человеческий подвиг. Поэтому эта система должна быть очень внимательна к ним. Особенно к тем матерям, которые в одиночку воспитывают детей", – заявил член Совета Федерации.



Александр Варфоломеев зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Считаю обоснованным, чтобы у матерей многодетных стаж был больше. Это правильно. Мы должны с чисто человеческой стороны поддержать эту идею. Мы сейчас наблюдаем крен в сторону социальной поддержки. Помощь детям, семьям с детьми. Она четко обозначилась в стране. При всех сложностях я считаю, что это социальное направление в работе нашего государства будет еще сильнее.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Елена Строкова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением дать возможность женщинам со статусом "Мать-героиня" выйти на пенсию досрочно.

Строкова считает, что на данный момент матери, родившие и воспитывающие десять детей и более, не могут своевременно выйти на пенсию из-за того, что им не хватает трудового стажа. "Так как они посвятили свою жизнь рождению и воспитанию будущего поколения россиян", – приводит слова депутата РБК.

Звание "Мать-героиня" присваивается женщине при рождении десяти детей и более. В нынешнем законодательстве она может рассчитывать на шесть лет учтенного трудового стажа за всех детей. Строкова в свою очередь предлагает засчитывать все периоды ухода за детьми, что позволит получить стаж, более чем в два раза превышающий нынешние условия.