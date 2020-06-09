В Совфеде поддержали идею о досрочной пенсии для матерей-героинь

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Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев в ходе беседы с Москвой 24 поддержал инициативу депутата Госдумы позволить женщинам со статусом "Мать-героиня" раньше выходить на пенсию. Он считает данное предложение правильным и обоснованным.
Варфоломеев подчеркнул, что стоит обратить внимание не только на матерей со статусом "Мать-героиня", но и на всех многодетных.
"Матери других многодетных семей тоже должны получать внимание – и моральное, и материальное – со стороны государства. Сейчас, по нынешним временам, воспитать двух, трех, четырех и пятерых детей – это же реальный человеческий подвиг. Поэтому эта система должна быть очень внимательна к ним. Особенно к тем матерям, которые в одиночку воспитывают детей", – заявил член Совета Федерации.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Елена Строкова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением дать возможность женщинам со статусом "Мать-героиня" выйти на пенсию досрочно.
Строкова считает, что на данный момент матери, родившие и воспитывающие десять детей и более, не могут своевременно выйти на пенсию из-за того, что им не хватает трудового стажа. "Так как они посвятили свою жизнь рождению и воспитанию будущего поколения россиян", – приводит слова депутата РБК.
Звание "Мать-героиня" присваивается женщине при рождении десяти детей и более. В нынешнем законодательстве она может рассчитывать на шесть лет учтенного трудового стажа за всех детей. Строкова в свою очередь предлагает засчитывать все периоды ухода за детьми, что позволит получить стаж, более чем в два раза превышающий нынешние условия.
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