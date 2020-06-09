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Москва 24

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Общество

18:19

В Совфеде поддержали идею о досрочной пенсии для матерей-героинь

общество эксклюзив

Фото: ТАСС/Xinhua via ZUMA Wire/Zuma

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев в ходе беседы с Москвой 24 поддержал инициативу депутата Госдумы позволить женщинам со статусом "Мать-героиня" раньше выходить на пенсию. Он считает данное предложение правильным и обоснованным.

Это действительно те люди, которые заслуживают этого. Тут больше не надо ничего другого придумывать. Если женщина воспитала десять детей, ей положены максимальные льготы. И не только в пенсионном обеспечении, но и во всех других сферах.
Александр Варфоломеев
зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике

Варфоломеев подчеркнул, что стоит обратить внимание не только на матерей со статусом "Мать-героиня", но и на всех многодетных.

"Матери других многодетных семей тоже должны получать внимание – и моральное, и материальное – со стороны государства. Сейчас, по нынешним временам, воспитать двух, трех, четырех и пятерых детей – это же реальный человеческий подвиг. Поэтому эта система должна быть очень внимательна к ним. Особенно к тем матерям, которые в одиночку воспитывают детей", – заявил член Совета Федерации.

Считаю обоснованным, чтобы у матерей многодетных стаж был больше. Это правильно. Мы должны с чисто человеческой стороны поддержать эту идею. Мы сейчас наблюдаем крен в сторону социальной поддержки. Помощь детям, семьям с детьми. Она четко обозначилась в стране. При всех сложностях я считаю, что это социальное направление в работе нашего государства будет еще сильнее.
Александр Варфоломеев
зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Елена Строкова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением дать возможность женщинам со статусом "Мать-героиня" выйти на пенсию досрочно.

Строкова считает, что на данный момент матери, родившие и воспитывающие десять детей и более, не могут своевременно выйти на пенсию из-за того, что им не хватает трудового стажа. "Так как они посвятили свою жизнь рождению и воспитанию будущего поколения россиян", – приводит слова депутата РБК.

Звание "Мать-героиня" присваивается женщине при рождении десяти детей и более. В нынешнем законодательстве она может рассчитывать на шесть лет учтенного трудового стажа за всех детей. Строкова в свою очередь предлагает засчитывать все периоды ухода за детьми, что позволит получить стаж, более чем в два раза превышающий нынешние условия.

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