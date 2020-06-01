Москвичам рассказали о мерах поддержки семей с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице проживает около 1,5 миллиона семей, в которых воспитывают более 2,1 миллиона детей. Власти города оказывают им поддержку, предоставляя социальные выплаты, помощь специалистов, организовывают отдых и досуг. На сегодняшний день организации поддержки семьи и детства работают в дистанционном режиме, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, город заботится о семьях, которые находятся в трудном финансовом положении, многодетных родителях, семьях с приемными детьми.

"Сейчас, в условиях эпидемии, работа городских организаций поддержки семьи и детства не останавливается ни на день – помощь продолжает оказываться в дистанционном формате. Заявления на получение адресной социальной помощи и социальных услуг также принимаются онлайн", – приводятся в материале слова Раковой.

Так, семьи с детьми могут получить консультации юристов и специалистов по социальной работе, помощь психологов и адресную соцподдержку, организованную учреждениями "Мой семейный центр".

Ежегодно в Москве семьи с детьми, которым нужна поддержка, получают более 200 тысяч электронных сертификатов на продукты питания, детские товары и товары длительного пользования.

Кроме того, московские кризисные центры оказывают поддержку женщинам и детям, которые пострадали от насилия в семье. Можно получить временное жилье, а также помощь психологов и юристов.

Особое внимание в Москве уделяют детям с инвалидностью. В столице проживает более 42 тысяч таких ребят. Их обеспечивают инклюзивным образованием и комплексным сопровождением. Кроме того, детей с инвалидностью обеспечивают техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями.

С 1 января 2020 года все выплаты и пособия на детей увеличили на 5,6 процента. Малообеспеченным семьям выплачивается пособие на ребенка в возрасте до 18 лет. По состоянию на май этого года пособие выплачивается на 262,2 тысячи детей.

Более подробную информацию о том, какую поддержку город оказывает семьям с детьми, можно посмотреть на mos.ru.

В апреле Сергей Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет до 7 613 рублей в месяц. Повышение пособия поддержит семьи, в которых воспитывается 90 тысяч детей этого возраста.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить постоянный доступ на портале госуслуг к возможности подачи заявлений на выплаты семьям с детьми от 3 до 15 лет. Помимо этого, он распорядился подготовиться к полноценному осуществлению выплат до 1 июня, чтобы, начиная с этого дня, заявители получили средства.