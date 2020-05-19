Единовременные выплаты на детей с 3 до 16 лет могут получить почти 50 млн человек

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Единовременные выплаты на детей с 3 до 16 лет могут получить почти 50 миллионов человек, сообщил Владимир Путин на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
По словам главы государства, эта мера оказалась крайне востребованной. Он пояснил, что по данным на 18 мая, от родителей через портал госуслуг поступили заявления на выдачу единовременной выплаты почти на 12 миллионов детей.
"Предполагается, что общее число детей, на которых семьи получат единовременные выплаты, порядка 22 миллионов. Вместе со взрослыми членами семей эта мера поддержки коснется более чем 50 миллионов человек в стране", – заявил Путин.
Российский лидер назвал солидным объем дополнительных бюджетных средств, выделенных на эти нужды. Он пояснил, что даже в непростые условия государство нашло возможность выделить 197,2 миллиарда рублей.
Решение обеспечить семьи с детьми от 3 до 16 лет было озвучено президентом РФ Владимиром Путиным в ходе обращения к россиянам 11 мая. Он сообщил, что каждая такая семья может претендовать на единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить постоянный доступ на портале госуслуг к возможности подачи заявлений на выплаты семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно. Кроме того, он распорядился подготовиться к полноценному осуществлению выплату до 1 июня, чтобы, начиная с этого дня, заявители получили средства.
В первые дни работы портала госуслуг после принятия решения о выплатах нагрузка на сервис превысила допустимые мощности. В Минкомсвязи сообщали, что 12 мая сайт посетило более 17 миллионов человек. Свыше 2 миллионов электронных заявлений было отправлено в первые 20 часов работы сервиса по подаче заявок на выплаты.
В связи с этим в ведомстве предприняли меры по вводу дополнительных мощностей. Таким образом работа портала была стабилизирована.
Путин поручил решить вопрос о выплатах на детей до 16 лет
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