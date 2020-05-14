В ПФР объяснили порядок получения выплаты в 10 тыс руб для семей с детьми

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Заявление на получение 10 тысяч рублей семьям с детьми можно подать в личном кабинете на портале госуслуг, в клиентскую службу Пенсионного фонда России или в многофункциональный центр. Сделать это можно до 1 октября и по предварительной записи, если речь идет о личном посещении, сообщается на сайте ПФР.
Выплаты полагаются на каждого ребенка от трех до 16 лет, а также на детей, кому исполнится 16 лет с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно. Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая, то есть до вступления в силу указа президента РФ, то права на получение денежной помощи нет.
Если ребенку исполняется три года в апреле, мае и июне, то родители, помимо 10 тысяч рублей, могут рассчитывать на ежемесячные средства в размере 5 тысяч рублей, – за те месяцы, когда ребенку было еще два года.
Выплаты не зависят от доходов семьи, наличия работы и получения зарплаты, а также пенсий, пособий, соцвыплат и других мер социальной поддержки.
Ранее сообщалось, что Минкомсвязь ввела новые мощности для стабилизации работы портала госуслуг. В министерстве отметили, что время недоступности сервисов "существенным образом сокращено".
11 мая Владимир Путин предложил пакет мер по поддержке экономики и населения. В частности, он предложил увеличить пособие по уходу за ребенком до 6 750 рублей, единовременно выплатить семьям с детьми от трех до 16 лет по 10 тысяч рублей и установить ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей с апреля по июнь семьям с детьми до трех лет.
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