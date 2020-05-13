Россияне получат все предусмотренные в бюджете выплаты несмотря на COVID-19 – Котяков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все выплаты, ранее предусмотренные в федеральном бюджете, перечислят в соответствии с графиком, сформированным до ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"На сегодняшний день все выплаты, которые были предусмотрены в федеральном бюджете, все будут выплачены своевременно, по тому графику, который был составлен даже первоначально до наступления всей ситуации с коронавирусной инфекцией", – рассказал Котяков.

В РФ за сутки выявлено 10 028 новых случаев COVID-19. Всего в России выявлен 242 271 случай COVID-19, вылечились 48 003 человека, скончались 2 212.

Ранее Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми.

Кроме того, было выделено 81,1 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.