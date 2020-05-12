Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Правительство РФ утвердило документ, предполагающий дополнительные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно. О такой мере поддержки населения на фоне пандемии коронавируса ранее сообщал президент России Владимир Путин.
"Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка уже с 1 июня", – информирует сайт кабмина.
В пресс-службе правительства уточнили, что для получения выплаты достаточно подать заявление. Это можно сделать дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или во время личного посещения ведомства.
"На рассмотрение заявления отводится не более пяти дней. На осуществление выплаты – не более трех дней", – пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что возможность обратиться за подобной выплатой останется у граждан РФ до 1 октября 2020 года.
Ранее Владимир Путин предложил установить дополнительную ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей для всех детей в возрасте до трех лет. Об этом президент РФ заявил во время своего телеобращения к гражданам в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.
Кроме того, Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком. Так, данная выплата увеличится с 3 375 до 6 751 рубля.
Владимир Путин выступил с обращением к гражданам
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