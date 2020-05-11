Путин подписал указ о порядке продления ограничений по COVID-19

18:59
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому определяется порядок продления ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", – говорится в сообщении.
Ранее глава государства выступил с обращением к гражданам. В своем выступлении глава государства затронул тему санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и сообщил о новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.
В частности, российский лидер заявил о том, что режим нерабочих дней завершится в РФ с 12 мая. При этом он подчеркнул, что на этом борьба с эпидемией не завершается.
Владимир Путин выступил с обращением к гражданам
За последние сутки в России выявили 11 656 случаев коронавирусной инфекции. При этом в 5 417 выявленных случаях клинических проявлений не было.
В стране нарастающим итогом зарегистрировано 221 344 случаев COVID-19. За сутки умерли 94 человек, большинство из них в Москве – 56. За весь период скончались 2 009 человек. Выздоровели за сутки 5 495 пациентов. Всего же выписали уже 39 801 человека.
На сегодняшний день в РФ провели уже более 5,6 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Только за последние сутки в стране выполнили около 188 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 247 тысяч человек.
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