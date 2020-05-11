В России провели 5,6 млн тестов на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России выполнили уже более 5,6 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Только за последние сутки в стране провели около 188 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 247 тысяч человек.

За последние сутки в РФ было зарегистрировано 11 012 случаев COVID-19 в 83 регионах. У 4 674 людей – это 42,4% – клинические проявления отсутствовали. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Роспотребнадзор ранее предложил снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа.

На первом этапе можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе. Затем предусмотрено возобновление работы объектов сферы торговли и услуг.

На третьем станут доступны парки и скверы при условии соблюдения дистанции. После этого откроются гостиницы и предприятия общепита.

