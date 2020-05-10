В России подтверждено 11 012 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах, сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

У 4 674 людей – это 42,4 процента – клинических проявлений не было. Больше всего случаев пришлось на Москву – 5 551. В Московской области – 1 133, Санкт-Петербурге – 414. 262 случая зафиксировано в Нижегородской области, 139 – в Свердловской.

119 случаев коронавирусной инфекции выявлено в Волгоградской области, 99 – в Краснодарском крае, 93 – в Дагестане, 91 – в Тамбовской области. Замкнула десятку Челябинская область с 90 новыми случаями.

За последние сутки умерли 88 человек. Из них в Москве 58, 9 в Московской области. Скончались за весь период 1 915 человек.

Выписано 2 390 человек, в том числе 1 011 в Москве и 206 в Подмосковье. За весь период выписали 34 306 человек.

Нарастающим итогом в стране зафиксировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 5,5 процента больше, чем днем ранее.

Роспотребнадзор отметил, что в России провели более 5,4 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. За последние сутки выполнено около 226 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 243 тысячи человек.

Ограничения, введенные из-за пандемии, в ведомстве предложили снимать в три этапа. На первом этапе можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе. Затем предусмотрено возобновление работы объектов сферы торговли и услуг.

На третьем станут доступны парки и скверы при условии соблюдения дистанции. После этого откроются гостиницы и предприятия общепита.

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцов уточнила, что магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе смягчения ограничений. Площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров, а посетителям будет необходимо соблюдать дистанцию.