Еще 1 011 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Еще 1011 пациентов вылечились от коронавируса в столице. Число выздоровевших в городе достигло 13 790, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Роспотребнадзор сообщил, что в России провели более 5,4 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. За последние сутки выполнено около 226 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 243 тысячи человек.

По последним данным, в РФ зафиксировано 198 676 случаев COVID-19. За весь период установлено 1 827 летальных исходов, из больниц были выписаны 31 916 пациентов.

В Москве было зарегистрировано 5 667 новых случаев. Общее их количество в городе – 104 189, скончались 1 010 человек.

Ограничительные меры, введенные в столице в связи с пандемией, продлены до 31 мая. Это распространяется на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.

При этом с 12 мая в городе возобновится работа предприятий промышленности и строительства. Работодатель будет обязан обеспечить регулярное выборочное тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию. Пройти исследование должны будут не менее 10% сотрудников промышленных предприятий Москвы.