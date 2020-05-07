Промпредприятия Москвы протестируют на коронавирус не менее 10% работников

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Промышленные предприятия Москвы обяжут протестировать на коронавирус не менее 10 процентов сотрудников в период до 31 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в пресс-службе заместителя столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в Москве также регламентируют порядок дальнейших проверок.

"Все предприятия промышленной отрасли Москвы обязаны до 31 мая провести тестирование на коронавирус не менее 10 процентов работников и с 1 июня проводить такой объем тестов каждые 15 дней", – заявили представители Ефимова.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил, что с 12 мая в столице возобновится работа предприятий промышленности и строительства. В частности, это касается тех, кто работает на строительстве дорог, школ, детских садов и других важных объектов инфраструктуры.

Сообщается, что за нарушение масочного режима на рабочих местах горожан будут штрафовать. Размер взыскания составит 4 тысячи рублей, как объяснили в Главконтроле.