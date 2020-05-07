Собянин пояснил порядок продления и обмена проездных после 31 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Продление срока действия и обмен неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт столицы будет производиться после 31 мая, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

"К обмену будут приниматься билеты при условии, что с 30 марта по 31 мая по ним было совершено не более 15 поездок", – пояснил мэр.

Также Собянин сообщил, что ограничения в Москве продлятся до 31 мая, а их снятие должно быть осторожным и поэтапным. Первый этап ослабления введенных ограничений стартует 12 мая. Однако мэр отметил, что в случае ухудшения ситуации с распространением COVID-19 отменяемые ограничения могут ввести снова.

С 12 мая на работу могут выйти только те сотрудники, чье присутствие в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. Всем, кто может работать дистанционно, следует по-прежнему оставаться дома.

Собянин отметил, что работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима.

Кроме того, со вторника на объектах торговли и в общественном транспорте города вводится масочный и перчаточный режим. Использование масок, респираторов, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, на любых видах общественного транспорта и в такси.

