Собянин пояснил порядок продления и обмена проездных после 31 мая

16:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Продление срока действия и обмен неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт столицы будет производиться после 31 мая, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
"К обмену будут приниматься билеты при условии, что с 30 марта по 31 мая по ним было совершено не более 15 поездок", – пояснил мэр.
Также Собянин сообщил, что ограничения в Москве продлятся до 31 мая, а их снятие должно быть осторожным и поэтапным. Первый этап ослабления введенных ограничений стартует 12 мая. Однако мэр отметил, что в случае ухудшения ситуации с распространением COVID-19 отменяемые ограничения могут ввести снова.
С 12 мая на работу могут выйти только те сотрудники, чье присутствие в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. Всем, кто может работать дистанционно, следует по-прежнему оставаться дома.
Собянин отметил, что работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима.
Кроме того, со вторника на объектах торговли и в общественном транспорте города вводится масочный и перчаточный режим. Использование масок, респираторов, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, на любых видах общественного транспорта и в такси.
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