Пассажиров и водителей московских такси обяжут носить маски с 12 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Масочный режим в общественном транспорте столицы, который вводится с 12 мая, коснется водителей и пассажиров такси, сообщил телеканалу Москва 24 начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

"Конечно, и водители такси будут обязаны носить маски, не только пассажиры", – сказал Данчиков.

Согласно решению Сергея Собянина, в Москве вводится масочный режим – в общественном транспорте с 12 мая будет обязательным ношение масок и перчаток.

Штраф за отсутствие маски в общественном транспорте составит 5 тысяч рублей, в других общественных местах – 4 тысячи рублей. При этом система цифровых пропусков для передвижения по Москве сохранится.

В столице зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано 177 160 случаев заражения коронавирусом.

