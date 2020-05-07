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Москва 24

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Общество

15:52

Пассажиров и водителей московских такси обяжут носить маски с 12 мая

общество город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Масочный режим в общественном транспорте столицы, который вводится с 12 мая, коснется водителей и пассажиров такси, сообщил телеканалу Москва 24 начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

"Конечно, и водители такси будут обязаны носить маски, не только пассажиры", – сказал Данчиков.

Согласно решению Сергея Собянина, в Москве вводится масочный режим – в общественном транспорте с 12 мая будет обязательным ношение масок и перчаток.

Штраф за отсутствие маски в общественном транспорте составит 5 тысяч рублей, в других общественных местах – 4 тысячи рублей. При этом система цифровых пропусков для передвижения по Москве сохранится.

В столице зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано 177 160 случаев заражения коронавирусом.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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