За последние две недели число госпитализаций с COVID-19 в столице не выросло – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за последние четырнадцать дней количество госпитализаций людей с коронавирусной инфекцией не возросло, сообщил Сергей Собянин.

"Более того, сегодня количество госпитализированных и тех, кто выписан, показывает положительную динамику. Выписалось больше, чем было госпитализировано. И это самый главный результат нашей работы", – сказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".

Также Собянин сообщил, что в общественном транспорте столицы будет обязательным ношение масок и перчаток. Мэр подчеркнул, что система цифровых пропусков для передвижения по Москве сохранится после введения масочного режима, который введут с 12 мая.

По словам мэра, реально больных в городе еще больше, чем было выявлено. Он отметил, что согласно скрининговым исследованиям, их в районе 2–2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тысяч.

За последние сутки в России выявили 11 231 случай коронавирусной инфекции. При этом в 5 471 выявленном случае клинических проявлений не было.

COVID-19 зафиксировали в 84 регионах. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 6 703. В Московской области заболели 842 человека, в Нижегородской области – 312, в Санкт-Петербурге – 306, в Дагестане и Татарстане – по 105.