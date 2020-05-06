Кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь – Собянин

18:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что кинотеатры и кафе откроются в столице в последнюю очередь.
Он отметил, что в предприятиях сферы услуг большая вероятность тесных контактов, достаточных для распространения коронавируса.
"Кафе и кинотеатры будут открыты в последнюю очередь. В любом кафе и в сфере услуг контакты могут быть пагубными для распространения инфекции", – отметил Собянин в эфире Первого канала.
Он добавил, что власти будут работать над этим, чтобы добиться подвижек в этом вопросе. Кроме того, Собянин подчеркнул, что на предприятиях, которые смогут работать во время режима самоизоляции, будет строго контролироваться соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
"Надо более жестко компенсировать режим, связанный и с самоизоляцией, и с санитарно-защитными мерами, в том числе и в первую очередь на тех предприятиях, которым разрешено работать, мы будем строго контролировать", – сказал Собянин.
Он отметил, что те компании, которые проигнорируют предписанные правила по санитарным нормам, будут закрываться.
Ранее Собянин сообщил, что с 12 мая запуск полноценной работы разрешат столичным промышленным и строительным предприятиям. Он подчеркнул, что эта мера позволит найти полноценную работу 500 тысячам москвичам.
В то же время Собянин считает, что в отношении предприятий сферы услуг меры должны оставаться такими же жесткими. Он выразил мнение, что компании, работающие в этой области, могут спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом.
Кроме того, мэр Москвы рассказал, что режим самоизоляции не будет ослаблен с 12 мая. Он отметил, что предприятиям необходимо придерживаться предписанных мер. Только так, по словам Собянина, можно будет стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в городе.
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