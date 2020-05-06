Путин назвал правильными принятые решения по борьбе с коронавирусом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Путин на совещании о реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы назвал абсолютно правильными принятые решения для борьбы с коронавирусом.

Президент РФ напомнил, что с целью эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией в стране ввели ограничительные меры и значительные полномочия были переданы в регионы РФ.

"И понятно почему: потому что страна большая, ситуация разная и нам нужно было подойти избирательно к тому, что происходит на территориях", – сказал президент.

Он отметил, что "практика показала, что мы поступили абсолютно правильно".

Ранее Путин заявил, что поспешность может привести к срыву проделанной работы в борьбе с пандемий коронавируса. Президент РФ обратил внимание, что ситуация в регионах складывается по-разному.