Две недели в Москве не растет число госпитализаций и тяжелых больных – Собянин

16:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на протяжении двух недель в столице не растет число госпитализаций и тяжелых больных по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.
"На протяжении двух недель у нас не растет госпитализация больных, не растет количество тяжелых больных, которые требуют помещения в стационар, находится примерно на одном уровне. Это говорит в целом о некоторой стабилизации ситуации", – рассказал градоначальник.
Кроме того, Собянин напомнил о возросших объемах тестирования на COVID-19. Мэр объяснил, что большее число тестов влечет за собой большую выявляемость заболевших, а не свидетельствует о росте заболеваемости.
"За последнее время мы кратно увеличили количество тестирований граждан, и соответственно выявляемости заболевания, что видно по динамике. Та динамика, которую мы видим по росту выявляемости, она впрямую не свидетельствует о росте заболеваемости. Она в первую очередь свидетельствует о большом количестве тестов и выявляемости заболевших", – заявил градоначальник.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ было проведено более 4,6 миллиона тестов на коронавирус. В ведомстве также отслеживают ситуацию с заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах страны.
За последние сутки в России подтверждено 10 559 случаев коронавирусной инфекции. Большинство новых заболевших обнаружили в Москве – 5 858. В целом в России зарегистрировано 165 929 случаев.
Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в стране нет дефицита коек для принятия пациентов, заболевших коронавирусом.
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