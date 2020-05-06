Свыше 4,6 млн тестов на COVID-19 провели в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 4,6 миллиона тестов на коронавирус было проведено в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на 5 мая проведено 4 миллиона 633 тысячи 731 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", – утверждается в сообщении надзорного ведомства.
Так, Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах РФ. Отмечается, что во всех пунктах пропуска через границу России проводится усиленный двойной контроль приезжающих оттуда людей.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано больше 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончалось.
В России выявлено 155 370 заболевших COVID-19, вылечились 19 865, скончался 1451.
2 мая Сергей Собянин заявил, что Москва резко увеличила тестирование на коронавирус. Мэр столицы отметил, что, согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей города.
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