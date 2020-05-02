Москва резко увеличила тестирование на коронавирус

09:03
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве увеличили масштабы тестирования для выявления больных коронавирусом и оказания им врачебной помощи, сообщил Сергей Собянин на своем официальном сайте.
"За последнюю неделю мы добились кардинальных изменений в этой области, которые выводят Москву на самый высокий уровень среди мировых городов", – говорится в сообщении.
Мэр отметил, что согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.
"Это минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей", – подчеркнул глава города.
По его словам, в работу были включены все звенья системы здравоохранения. Специалисты создали слаженную систему взаимодействия и борьбы с инфекцией.
Собянин также подчеркнул, что поликлиники увеличили диагностику COVID-19 с помощью КТ.
"В этих целях были созданы 45 амбулаторных центров, работающих в режиме 24/7, референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта", – отметил градоначальник.
Кроме того, за последнюю неделю в десять раз увеличился объем экспресс-тестов на антитела, что позволило почти вдвое увеличить выявляемость COVID-19, пояснил мэр.
При этом Собянин добавил, что пока рано расслабляться, и напомнил горожанам о важности соблюдения всех действующих в городе ограничений.
Ранее в Роспотребнадзоре не исключили ужесточения самоизоляции после майских праздников. Глава ведомства Анна Попова заявила, что к этому может привести безответственное отношение граждан, не соблюдающих режим самоизоляции в период майских праздников.
Столичные врачи неоднократно обращались к жителям Москвы с призывом остаться дома. Они просили москвичей не поддаваться соблазну выходить на улицы, а также рекомендовали воздержаться от встреч с родственниками.
С аналогичным призывом выступали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что динамика числа заразившихся коронавирусной инфекцией показывает, что россиянам рано успокаиваться, расслабляться и выходить на улицу.
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