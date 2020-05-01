В Роспотребнадзоре не исключили ужесточения самоизоляции после майских праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Нарушение режима самоизоляции во время майских праздников может привести к ужесточению ограничений. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Средняя инкубация 6–8 дней, 4–6–8 дней. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть", – отметила она в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее стало известно о том, что в России выявили 7 933 случая заражения коронавирусной инфекцией. В Москве общее число заболевших к настоящему моменту составило 57 300.

При этом накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. По словам градоначальника, об этом свидетельствует динамика заболеваемости в последние 5–7 дней. Однако он настоятельно рекомендовал гражданам не выходить на улицу, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Столичные врачи неоднократно обращались к жителям Москвы с призывом остаться дома. Они просили москвичей не поддаваться соблазну выходить на улицы, а также рекомендовали воздержаться от встреч с родственниками.

С аналогичным призывом выступали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что динамика числа заразившихся коронавирусной инфекцией показывает, что россиянам рано успокаиваться, расслабляться и выходить на улицу.