В России подтвердили 7 933 случая заражения коронавирусной инфекцией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
В России за последние сутки подтвердили 7 933 случая заражения COVID-19 в 85 регионах, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Клинических проявлений не было у 3 534 человек, или 44,5%.
Больше всего зараженных в Москве – 3 561. В Подмосковье заболели 797 человека, в Санкт-Петербурге – 349, в Свердловская области – 232, в Нижегородской области – 179, в Дагестане – 164.
В Калужской области зарегистрирован 121 случай заражения, в Ставропольском крае – 89, в Брянской области – 88, в Мурманской области – 86, в Ростовской области – 83, в тульской области – 82, в Башкортостане – 77, в Северной Осетии – 73, в Татарстане – 71.
По 66 случаев было зарегистрировано в Курской области и Краснодарском крае, в Ярославской области – 64, в Тамбовской области – 63, в Новосибирской области – 55. В Ямало-Ненецкий АО 51 случай заражения COVID-19.
В Оренбургской и Саратовской областях – по 49 заразившихся, в Краснодарском крае – 48, в Ингушетии – 47. По 46 случаев заражения во Владимирской области и Карачаево-Черкессии.
В Ивановской, Ленинградской, Пензенской и Челябинской областях – по 44 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. По 43 заболевших в Рязанской области и КБР. В Волгоградской области 42 заболевших, в Чувашской республики и в Алтайском крае по 41 случаю.
В Республике Калмыкия зафиксировано 39 случав, в Орловской и Калининградской областях по 37 заболевших. В Воронежской – 36, В Липецкой области – 31, в Марий Эл – 31. По 30 человек заболели в Мордовии и Хабаровском крае, в Тверской области – 29.
По 28 – в Белгородской области и республике Коми, 27 в Приморском крае, по 26 – в Смоленской области и Бурятии, по 25 – в Самарской области и Хакасии, 24 в Пермском крае, 23 – в Ульяновской области. 22 случая подтверждено в республике Саха, 20 – в Забайкальском крае.
В Чечне и Астраханской области – по 19, по 18 – в Кировской, Новгородской, Иркутской областях, а также в ХМАО. По 16 – в Костромской области и Камчатском крае.
В Архангельской области 15 заболевших, по 11 – в Амурской и Вологодской областях, 10 случаев в Омской области, по 9 – в Удмуртии и Магаданской области, по 8 – в республике Карелия и Томской области.
В Тюменской области, Еврейской АО, Севастополе – по 7, в республике Тыва – 6, в Курганской области – 5, в Псковской – 4, в Крыму – 3. По 2 – в Адыгее, Кемеровской области, Чукотской АО. По одному человеку заразились в НАО, республике Алтай, Сахалинской области.
Всего в России зарегистрирован 114 431 случай коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.
Ранее сообщалось, что в России наблюдается один из самых низких в мире уровней летальности по коронавирусу. С таким заявлением в ходе совещания по вопросам противодействия распространения коронавируса в регионах РФ выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Также она отметила, то 20% работающих с зараженными коронавирусом столичных врачей имеют иммунитет к инфекции.
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