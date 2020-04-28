В РФ зафиксирован один из самых низких уровней летальности по COVID-19 – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России наблюдается один из самых низких в мире уровней летальности по коронавирусу. С таким заявлением в ходе совещания по вопросам противодействия распространения коронавируса в регионах РФ выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Уровень летальности в Российской Федерации – один из самых низких в мире, он не превышает процента", – заявила она.

Также Попова отметила, что 20% работающих с зараженными коронавирусом столичных врачей имеют иммунитет к инфекции. Она пояснила, что он является приобретенным.

Ранее сообщалось о том, что Россия вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. Так, число инфицированных в стране достигло 93 558 человек.