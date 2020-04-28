В столице начнут тестировать на коронавирус с помощью анализа крови

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве начнут тестировать на коронавирус с помощью анализа крови. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Новый метод выявления коронавируса основан на иммуноферментном анализе.

"Я надеюсь, что начинает развиваться иммуноферментный анализ. Это анализ, который позволяет в этой группе в этот период брать эффективно лабораторные исследования. В Москве мы тоже приступаем к такому эксперименту. Надеюсь, он даст более реальную картину того, что мы имеем в настоящее время", – заявил мэр.

Градоначальник отметил, что еще один действенный способ выявления COVID-19 – это компьютерная томография.

На совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах страны, проводимом президентом РФ Владимиром Путиным, Собянин также объявил о снижении динамики случаев заражения COVID-19 в столице.

Президент РФ Владимир Путин отдельно подчеркнул, что на территории страны удалось затормозить распространение эпидемии COVID-19. Глава государства уточнил, что пик по заболеваемости на данный момент еще не пройден.

За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее. За весь период выписали 8 456 человек.

