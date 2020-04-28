Собянин сообщил о снижении динамики заболеваемости коронавирусом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последнюю неделю динамика по заболеваемости коронавирусом стала намного лучше, она снизилась в два раза. Об этом глава города сообщил на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах страны, проводимом президентом РФ.

"Действительно, мы видим по стране и по Москве: за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей динамика стала намного ниже. Она практически снизилась в два раза", – рассказал Собянин во время совещания с Владимиром Путиным. Он обратил внимание, что сама по себе динамика сохраняется.

Столичные врачи отметили параллельный рост больных с пневмонией и зараженных коронавирусом в городе. "По клинической картине мы видим практически параллельное нарастание объема внебольничной пневмонии", – подчеркнул Собянин. По его словам, это влияет на загрузку коечного фонда.

Говоря о мерах и планах по борьбе с распространением коронавируса, Собянин рассказал об использовании искусственного интеллекта.

"Мы создали специальную группу на базе нашего радиологического центра и буквально завтра включим систему искусственного интеллекта по обнаружению коронавируса на основе рентгеновских снимков", – сообщает мэр. Система начнет работать уже с 29 апреля.

Кроме того, Собянин поделился, что в столице приступят к тестированию на коронавирус с помощью анализа крови.

"Я надеюсь, что, помимо ПЦР-лабораторий, начинает развиваться иммунно-ферментный анализ, это на кровь. Это анализ, который позволяет в этой группе в этот период хорошо, эффективно брать лабораторные исследования", – заметил мэр столицы. В частности, в Минобороны начали тестировать своих служащих, в Москве также приступят к такому эксперименту.

Как подчеркивает Собянин, регионы ЦФО являются группой риска по коронавирусу.

"Потому что по сути дела 30 миллионов человек, которые находятся на этой территории, образуют большую агломерацию. И вопрос там не только в дачниках. Большое количество людей приезжает в Московскую область, из Московской области в Москву, на работу, к родным и близким", – напоминает градоначальник.

Ко всему прочему, Собянин выступил за продление режима самоизоляции в столичном регионе. Целесообразно будет его сохранять еще две недели, уверен мэр.

"Считаю, что в Москве и Московском регионе в обязательном порядке надо продолжать режим самоизоляции так же строго, как было и до этого. Исходя из той непростой ситуации, которая складывается", – сказал Собянин.

За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3075. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции.