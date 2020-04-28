В Москве запускают систему искусственного интеллекта для обнаружения коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Систему искусственного интеллекта для обнаружения коронавируса с использованием рентгеновских снимков запустят в Москве с 29 апреля, сообщил Сергей Собянин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах страны, проводимом президентом РФ.

"Мы создали специальную группу на базе нашего радиологического центра и буквально завтра включим систему искусственного интеллекта по обнаружению коронавируса на основе рентгеновских снимков. Она будет работать уже в боевом режиме", – отметил мэр.

Собянин также рассказал, что за последнюю неделю динамика по заболеваемости коронавирусом стала намного лучше, она снизилась в два раза.

Вместе с тем он обратил внимание, что сама по себе динамика сохраняется.

За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее. За весь период выписали 8 456 человек.