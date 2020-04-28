Количество исследований на выявление COVID-19 в РФ выросло в 60 раз – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в РФ рассказал об исследованиях на выявление инфекции, проводимых в стране.

По его словам, количество таких тестирований выросло за последнее время в 60 раз. Путин также заявил, что охват тестирования будет постоянно увеличиваться.

"Если на начало марта в России ежедневно проводилось 2,5 тысячи исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас – порядка 150 тысяч в день", – отметил российский лидер.

Также глава государства добавил, что в начале года в РФ выпускали 60–70 аппаратов искусственной вентиляции легких. В апреле этот показатель увеличили до 800. При этом в мае планируется увеличить объемы производства аппаратов ИВЛ до двух с половиной тысяч.

Ранее сообщалось о том, что в Москве в сутки проводят 25 тысяч тестов на коронавирус. Отмечается, что на 100 тысяч человек приходится более 3,8 тысячи исследований в сутки. Столица по этому показателю стала абсолютным лидером среди регионов России.

Согласно последним данным, за последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее. За весь период выписали 8 456 человек.