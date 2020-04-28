Минздрав одобрил клинические испытания японского препарата против COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство здравоохранения России разрешило российскому производителю провести клиническое исследование препарата "Фавипиравир" для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Минздрав России выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение адаптивного многоцентрового рандомизированного открытого сравнительного клинического исследования эффективности и безопасности противовирусного препарата "Фавипиравир" у пациентов, госпитализированных с COVID-19", – указано в пресс-релизе.

Тестирование будет реализовано на базе 17 медицинских учреждений по стране. Специалисты проверят, как на коронавирус реагирует препарат, изначально квалифицированный как противогриппозный с высоким уровнем сопротивления инфекциям.

Ранее испытания "Фавипиравира" провели в Китае. По данным местных ученых, лекарство способствует выздоровлению при COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее. За весь период выписали 8 456 человек.

