В Москву поставили 100 тыс экспресс-тестов для медиков на иммунитет к COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве увеличены мощности для проведения лабораторных анализов на коронавирусную инфекцию. В медучреждения были дополнительно переданы 100 тысяч экспресс-тестов для определения иммунитета к COVID-19.

"Мы постоянно увеличиваем количество людей, которым в обязательном порядке проводится тестирование. Так, был организован скрининг пациентов, поступающих на лечение в неинфекционные стационары. Это делается для того, чтобы не допустить появления и распространения очагов инфекции", – заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам представителя мэрии, новые тесты необходимы для проверки действующих медицинских работников. В столице также проверяют социальных работников, сотрудников транспорта, полиции и ЖКХ.

На данный момент городские, федеральные и частные лаборатории проводят более 20 тысяч анализов в сутки. В частности, на коронавирус обязательно проверяют людей с симптомами ОРВИ, болеющих пневмонией и тех, кто живет с зараженными COVID-19 гражданами.

В России установлено 87 147 заболевших коронавирусом человек, вылечились 7 346, скончались 794.

