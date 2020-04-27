В Британии обеспокоились детским синдромом, связанным с COVID-19

18:06
Фото: AP Photo/Jon Super
В Великобритании медики заявили о росте числе случаев, когда дети оказываются в реанимации с мультисистемным воспалительным симптомом. Предполагается, что он может быть связан с коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.
Отмечается, что такое состояние приводит к болям в животе и негативно сказывается на работе сердца. Подобные случаи были зафиксированы среди детей всех возрастов, которым требуется интенсивная терапия в Лондоне, а также в других регионах страны.
"Во всех случаях наблюдаются признаки синдрома токсического шока и атипичной формы синдрома Кавасаки с показателями крови, сопоставимыми с тяжелыми случаями COVID-19 у детей", – говорится в сообщении.
Специалисты сообщают, что у некоторых юных пациентов с подобными жалобами тест на коронавирус оказывался положительным, при этом у ряда детей были выявлены антитела к COVID-19.
"Растет беспокойство по поводу того, что у детей в Великобритании возникает воспалительный синдром, связанный с SARS-CoV-2, или что эти случаи могут быть связаны с другим, еще не идентифицированным инфекционным патогеном", – резюмировали представители национальной системы здравоохранения.
Ранее ученые из США сообщили о новом симптоме COVID-19 – его назвали "коронавирусные пальцы". Так, специалисты выяснили, что новым признаком заболевания можно считать изменившие цвет пальцы ног, которые приобрели синий или пурпурный оттенок.
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