Дети заразны коронавирусом дольше, чем взрослые – ЦНИИ Роспотребнадзора

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Дети дольше взрослых могут оставаться источником новой коронавирусной инфекции и заражать других, рассказал ТАСС замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессора Александр Горелов.

"Есть еще некие эпидемиологические особенности, которые подчеркивают, что, перенося легко инфекцию, дети, к сожалению, более длительное время выделяют вирус, то есть остаются источником инфекции", – отметил он.

Ссылаясь на одну из работ, он уточнил, что, уходя из верхних дыхательных путей, дети продолжают выделять вирус с фекалиями. Таким образом, возможен фекально-оральный способ заражения.

Ранее завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава РФ Александр Бутенко опроверг заявление немецких ученых о том, что передача коронавируса по воздуху или через касания невозможна.

В России за последние сутки подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции. У 2 275 (43,4%) заболевших не было клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса.

