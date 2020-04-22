Вирусолог назвал самый вероятный путь заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава РФ Александр Бутенко опроверг заявление немецких ученых о том, что передача коронавируса по воздуху или через касания, вероятно, невозможна.

"На эту тему масса литературы, причем на хорошем уровне. Доказано, что воздух – основной способ передачи. Есть и другие способы – через предметы, например. На эту тему тоже публикаций немало. Один способ заражения дополняет другой способ заражения. Поэтому не знаю, откуда они это взяли", – сказал вирусолог.

Он подчеркнул, что история изучения других вирусов также показывает, что воздушно-капельный путь является одним из главных способов заражения.





Александр Бутенко заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава РФ Поэтому и карантин помогает, потому что люди сидят дома и не распространяют инфекцию. К тому же считается, что два-три часа на открытых поверхностях вирус находится в активном состоянии, но все зависит от качества материала этой поверхности.

Ранее стало известно, что вирусологи из института региона Хайнсберг установили, что передача коронавируса по воздуху или через касания, вероятно, невозможна.

Согласно выводам немецких ученых, коронавирус не выживет на дверной ручке или поверхности телефона, маловероятно заражение в супермаркете или ресторане.

Отмечается, что исследователи взяли образцы с дверных ручек, телефонов и туалетов. Оказалось, что культивировать вирус в лаборатории на основе этих образцов невозможно.

Единственный способ заразиться – "вдохнуть капли", выделяющиеся при кашле или близком общении с зараженным.