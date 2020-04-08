Малышева рассказала о последствиях самолечения при COVID-19

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Телеведущая Елена Малышева заявила, что прием лекарств от коронавируса без назначения врача чреват серьезными побочными эффектами вплоть до летального исхода.
В эфире телеканала "Звезда" она отметила, что исследования для производства препаратов от COVID-19 часто не имеют широкой базы данных, так как все происходит быстро.
По словам врача, схема лечения инфекции включает в себя гидроксихлорохин, или плаквенил. Это противомалярийный препарат, который назначают всем без исключения.
Малышева добавила, что пациентам также выписывают антибиотик азитромицин, или сумамед. Комбинация показала эффективность в 2003 году во время атипичной пневмонии.
Пить данные препараты для профилактики – безумие, подчеркнула специалист. Она указала, что у препаратов есть большие побочные эффекты, включая проблемы с сердцем.
Врач Александр Мясников ранее заявил, что индивидуальные риски при коронавирусе равны нулю, а вирус оказался полезен, так как "мир увидел, что к настоящей пандемии он не готов".
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