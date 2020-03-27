Главврач в Коммунарке назвал срок пика заболеваемости COVID-19

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пик распространения коронавируса в Москве придется на середину-конец следующей недели.

Об этом он рассказал директору Центра паллиативной помощи Депздрава Москвы Анной Федермессер на YouTube-канале.

"Пока прирост [заболеваемости] есть, я думаю, [пик придется] на середину-конец следующей недели", – сказал он.

Проценко отметил, что принятые меры по профилактике коронавируса в Москве нельзя назвать избыточными.

"Чем больше заградительных карантинных мер мы примем, тем это будет более эффективным", – пояснил врач.

Проценко ранее сообщил, что на 26 марта в больнице 397 пациентов, из них 156 с внебольничной пневмонией, 121 человек – с коронавирусом, еще 11 человек – в реанимации.

Путин оценил работу медицинского центра в Коммунарке

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", ранее спрогнозировал, что эпидемия сойдет на нет к середине апреля.

Эксперт также указал на необходимость карантина и предположил, что он продлится не дольше месяца. При этом Мясников подчеркнул, что паника необоснованна.

Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 3 апреля выходными с сохранением зарплаты. Мера необходима для предотвращения распространения коронавируса в стране.

На следующей неделе в Москве закроются кафе, рестораны, пункты розничной торговли и отдельные городские парки. Продуктовые магазины и аптеки будут работать.

В России зарегистрировано 840 человек с коронавирусом. На Москву приходится 546 случаев, из которых 136 выявлено за последние сутки.